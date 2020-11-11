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Андрей Бабиш: первые и вторые классы могли бы вернуться в школы 18 ноября

Андрей Бабиш: первые и вторые классы могли бы вернуться в школы 18 ноября

Марина Коханкова 707 0
По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, если нынешнее развитие эпидемии коронавируса сохранится, ученики первого и второго класса начальных школ могли бы вернуться в школу уже 18 ноября. Об этом сообщает Чешское телевидение.
Андрей Бабиш: первые и вторые классы могли бы вернуться в школы 18 ноября

С середины октября все учебные заведения в Чехии закрыты, за исключением детских садов. В подавляющем большинстве случаев дети, инфицированные коронавирусом, имеют легкие признаки заболевания или у них вообще нет симптомов. Возвращение в школу поможет родителям, которые сейчас вынуждены находиться с детьми дома и помогать им в обучении онлайн.

Первоначально правительство предполагало, что хотя бы младшие классы смогут вернуться в школу 2 ноября. Однако эпидемиологическая ситуация стала резко ухудшаться, и этого не произошло. Вице-премьер Ян Гамачек на прошлой неделе заявил, что ученики смогут вернуться в школы, если количество заболевших в день не будет превышать 3000.

Глава Ассоциации директоров начальных школ Михал Черны полагает, что ученики младших классов могли бы вернуться за парты 18 ноября.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус школы Чехия дети Андрей Бабиш
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