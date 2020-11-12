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В следующем году вузы смогут учить студентов онлайн

В следующем году вузы смогут учить студентов онлайн

Марина Коханкова 664 0
В следующем году университеты Чехии смогут скорректировать учебный план и условия вступительных экзаменов, а также учить студентов дистанционно. Соответствующий закон приняли сегодня депутаты чешского парламента.
Фото: archiv HN – Jan Schejbal
В следующем году вузы смогут учить студентов онлайн

Поправки были приняты в ускоренном порядке в связи с эпидемией коронавируса, однако учебные заведения смогут использовать эту возможность и в будущем, при других чрезвычайных ситуациях. Законопроект в ближайшее время должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.

Чешские вузы ввели онлайн-обучение в конце сентября в связи с правительственными мерами по ограничению распространения нового типа коронавируса в стране.

В Министерстве образования полагают, что принятые меры повлияют на систему обучения в вузах и в первой половине следующего года.

Весной вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение и скорректировали учебный год. Это стало возможным благодаря специальному закону, который действует только до конца года. Новые постоянные положения закона о высшем образовании должны соответствовать этому закону, поэтому возникла необходимость принять поправки.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
университеты Чехия коронавирус студенты
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