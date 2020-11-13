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За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»

За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»

Александра Кириченко 1 0
Министр здравоохранения Ян Блатны представил новую противоэпидемическую систему, или, сокращенно, PES («ПЕС»). В ней прописаны комплексы мер, соответствующие различным уровням связанного с covid-19 риска. План предполагает весьма плавное возвращение к нормальной жизни.
Фото: mzcr.cz
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»

Блатны сообщил, что сейчас индекс риска для всей Чешской Республики составляет 70, что соответствует высшему, пятому уровню (фиолетовому).

На более низкий уровень можно будет перейти самое раннее через семь дней, если текущая тенденция сохранится. 

Источник: mzcr.cz

На четвертом (красном) уровне сохранятся почти все действующие ограничения, однако сократится комендантский час до 23:00-05:00 с нынешних 21:00-05:00. Также за парты смогут вернуться ученики первой ступени начальных школ, а ученики второй ступени будут учиться по ротационной системе.

Источник: mzcr.cz

На третьем (оранжевом) уровне смогут с существенными ограничениями открыться заведения общепита, музеи, магазины, различные службы. Культурные мероприятия будут происходить без зрителей. Вернутся к учебе студенты средних школ по ротационной системе, студенты вузов продолжат учиться дистанционно.

Источник: mzcr.cz

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации меры снова будут ужесточены в течение трех дней.

По словам Блатны, последнее слово при определении степеней останется за экспертами Министерства здравоохранения, а окончательное решение будет принимать правительство.

Индекс будет обновляться ежедневно с 16 ноября для всей Чешской Республики, при этом его также можно будет использовать для меньших административных единиц на уровне краев и районов.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения
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