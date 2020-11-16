Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку

Самая высокая гора в Чехии — Снежка — никогда не была целью для такого количества туристов, как сейчас, во время чрезвычайного положения. Люди решили сбежать от эпидемии коронавируса, закрытых магазинов и ресторанов на «крышу Чехии». Cамая высокая гора республики страдает от чрезмерного наплыва туристов.

Фото: ČTK

Абсолютная высота вершины Снежки составляет 1603 метра над уровнем моря, относительная — 1203 метра. Гора входит в массив Крконоше на границе Чехии и Польши. Подняться на Снежку можно по разным маршрутам, например из чешского курорта Пец-под-Снежкоу на нее ведет канатная дорога.

В субботу, 14 ноября, на Снежке было рекордное количество чешских туристов. «Посещаемость выше, чем летом. Однако количество правонарушений растет с увеличением количества посетителей», — подтверждает Вацлав Янса, начальник управления по уходу за национальными парками Администрации заповедника Крконоше (KRNAP).

При этом примерно 4 из 100 туристов носили медицинские маски. «Я не знаю, зачем нужны предписанные правила безопасности, когда их здесь почти никто не соблюдает», — заявила молодая пара, которая стояла в очереди за хот-догом на горе Снежка.

У природоохранных органов есть законные опасения по поводу судьбы национального парка (в Крконоше расположена уникальная аркто-альпийская тундра со строго охраняемыми растениями и животными). Робин Бёниш, директор администрации KRNAP, считает, что количество правонарушений вызывает тревогу.

В связи с этим со следующего года как чешская, так и польская сторона планируют регулировать посещение Снежки. За день пик смогут посещать не более 3000 человек. «Количество людей на маршрутах восхождения должно регулироваться охраной, которая будет пропускает наверх столько людей, сколько не навредит вершине», — сказал Анджей Рай, директор польского управления KRNAP.

Источник: novinky.cz