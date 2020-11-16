Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября

Министерство здравоохранения опубликовало первый официальный отчет о текущей ситуации с covid-19 согласно новой противоэпидемической системе PES («ПЕС»). По всей Чехии уровень риска составляет 70, что соответствует четвертому уровню ограничений, но в стране действует пятый. Переход на четвертый, красный уровень возможен в следующий понедельник, если ситуация не ухудшится до среды.

Нынешний пятый, фиолетовый уровень в системе «ПЕС» соответствует индексу опасности от 75 до 100. Переход на четвертый уровень состоится, если к среде, 18 ноября, индекс не станет больше 75.

В то же время в Праге ситуация благополучнее: индекс составляет 47.

При расчете индекса учитывается количество новых случаев заражения коронавирусом за последние 2 недели на 100 тысяч жителей, значение репродуктивного числа R, а также процент положительных тестов среди общего количества тестируемых.

Переход на четвертый уровень будет означать, например, открытие начальных школ для всех учеников первой ступени, очное обучение для второй ступени по ротационной системе и сокращение запрета на выход из дома без причины до 23:00-05:00 с нынешних 21:00-05:00.

Ранее министр здравоохранения Ян Блатны отметил, что система «Пес» сможет полноценно работать только в режиме чрезвычайной ситуации, а в противном случае будет носить только рекомендательный характер. Чрезвычайная ситуация действует до 20 ноября, решение о ее возможном продлении будет принято в ближайшие дни.

Источник: seznamspravy.cz