Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.37
USD
22.23
RUB
0.29
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 10 °C
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября

Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября

Александра Кириченко 519 0
Министерство здравоохранения опубликовало первый официальный отчет о текущей ситуации с covid-19 согласно новой противоэпидемической системе PES («ПЕС»). По всей Чехии уровень риска составляет 70, что соответствует четвертому уровню ограничений, но в стране действует пятый. Переход на четвертый, красный уровень возможен в следующий понедельник, если ситуация не ухудшится до среды.
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября

Нынешний пятый, фиолетовый уровень в системе «ПЕС» соответствует индексу опасности от 75 до 100. Переход на четвертый уровень состоится, если к среде, 18 ноября, индекс не станет больше 75.

В то же время в Праге ситуация благополучнее: индекс составляет 47.

При расчете индекса учитывается количество новых случаев заражения коронавирусом за последние 2 недели на 100 тысяч жителей, значение репродуктивного числа R, а также процент положительных тестов среди общего количества тестируемых.

Переход на четвертый уровень будет означать, например, открытие начальных школ для всех учеников первой ступени, очное обучение для второй ступени по ротационной системе и сокращение запрета на выход из дома без причины до 23:00-05:00 с нынешних 21:00-05:00.

Ранее министр здравоохранения Ян Блатны отметил, что система «Пес» сможет полноценно работать только в режиме чрезвычайной ситуации, а в противном случае будет носить только рекомендательный характер. Чрезвычайная ситуация действует до 20 ноября, решение о ее возможном продлении будет принято в ближайшие дни.

Источник: seznamspravy.cz 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус эпидемия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
122 0
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
1120 0
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
13.11.2020 15:05 Общество
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
11867 0
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
13.11.2020 09:28 Экономика
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
5125 0
Последние новости:
16
ноября
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
122 0
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
16.11.2020 11:03 Экономика
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
580 0
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
1120 0
14
ноября
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
14.11.2020 16:58 Культура
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
945 0
13
ноября
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
13.11.2020 15:05 Общество
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
11867 0
За неплательщиков алиментов заплатит государство
13.11.2020 13:52 Экономика
За неплательщиков алиментов заплатит государство
1739 0
Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии
13.11.2020 11:32 Культура
Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии
861 0
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
13.11.2020 09:28 Экономика
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
5125 0
12
ноября
В следующем году вузы смогут учить студентов онлайн
12.11.2020 15:59 Общество
В следующем году вузы смогут учить студентов онлайн
2440 0
Репродуктивное число R снизилось до 0,8
12.11.2020 12:20 Общество
Репродуктивное число R снизилось до 0,8
2561 0


Мобильная версия