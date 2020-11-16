Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста

15 ноября отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, и по всей Чешской Республике в середине ноября проводится ряд акций и мероприятий. В этом году основное внимание уделяется агрессии за рулем. По мнению экспертов, подобное поведение среди водителей стало более частым.

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях на чешских дорогах погибло более 400 человек. Это на 60 меньше, чем за тот же период прошлого года, однако снижение количества жертв ДТП связано с меньшим количеством автомобилей на дорогах из-за эпидемии коронавируса и принятых ограничительных мер. По данным компании BESIP, агрессивные водители становятся виновниками в среднем 600 ДТП в год.

«Отсутствие автомобилей на дорогах приводит к тому, что водители ощущают себя свободнее и начинают превышать скорость. Им кажется, что, когда дорога пуста, им некому помешать», — описал ситуацию глава BESIP Томаш Нержолд.

88% чехов убеждены в растущей агрессивности водителей, при этом лишь 5% опрошенных считают себя агрессивными. Это следует из опроса, проведенного агентством STEM/MARK для Чешской страховой ассоциации.

В рамках информационной кампании BESIP подготовил специальную онлайн-анкету для водителей. Ответив на все вопросы, они могут проверить корректность собственного поведения за рулем.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 млн человек умирают каждый год и более 50 млн получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях во всем мире.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz