Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.43
USD
22.32
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 8 °C
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста

Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста

Марина Коханкова 827 0
15 ноября отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, и по всей Чешской Республике в середине ноября проводится ряд акций и мероприятий. В этом году основное внимание уделяется агрессии за рулем. По мнению экспертов, подобное поведение среди водителей стало более частым.
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях на чешских дорогах погибло более 400 человек. Это на 60 меньше, чем за тот же период прошлого года, однако снижение количества жертв ДТП связано с меньшим количеством автомобилей на дорогах из-за эпидемии коронавируса и принятых ограничительных мер. По данным компании BESIP, агрессивные водители становятся виновниками в среднем 600 ДТП в год.

«Отсутствие автомобилей на дорогах приводит к тому, что водители ощущают себя свободнее и начинают превышать скорость. Им кажется, что, когда дорога пуста, им некому помешать», — описал ситуацию глава BESIP Томаш Нержолд.

88% чехов убеждены в растущей агрессивности водителей, при этом лишь 5% опрошенных считают себя агрессивными. Это следует из опроса, проведенного агентством STEM/MARK для Чешской страховой ассоциации. 

В рамках информационной кампании BESIP подготовил специальную онлайн-анкету для водителей. Ответив на все вопросы, они могут проверить корректность собственного поведения за рулем. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 млн человек умирают каждый год и более 50 млн получают травмы в дорожно-транспортных происшествиях во всем мире.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус здоровье дороги Автомобили авария Чехия
Читайте
по теме 
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
16.11.2020 18:48 Общество
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
1727 1
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
1468 0
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
16.11.2020 10:42 Общество
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
1596 0
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
2378 0
Последние новости:
16
ноября
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
16.11.2020 18:48 Общество
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей
1727 1
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
1468 0
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
16.11.2020 10:42 Общество
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
1596 0
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
16.11.2020 11:03 Экономика
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
2830 0
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
2378 0
14
ноября
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
14.11.2020 16:58 Культура
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
1050 0
13
ноября
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
13.11.2020 15:05 Общество
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
12182 0
За неплательщиков алиментов заплатит государство
13.11.2020 13:52 Экономика
За неплательщиков алиментов заплатит государство
1827 0
Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии
13.11.2020 11:32 Культура
Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии
908 0
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
13.11.2020 09:28 Экономика
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
5297 0


Мобильная версия