Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.43
USD
22.32
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 8 °C
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей

Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей

Александра Кириченко 1727 1
С 18 ноября (среда) изменятся правила работы магазинов, которые в настоящее время остаются открытыми. Они смогут работать до 21:00, но их посещаемость будет ограничена до одного человека на 15 кв. метров площади.
Продуктовые магазины будут работать дольше, но обслуживать меньше покупателей

Мера соответствует новой противоэпидемиологической системе PES («ПЕС»). Ограничение в одного человека на 15 кв. метров будет действовать до третьей ступени системы включительно (сейчас Чехия находится на пятой ступени, а с понедельника, 23 ноября, может перейти на четвертую). На второй ступени на каждых 15 метрах площади магазина смогут находится по два покупателя, на первой — четыре. Работников торговых точек эта мера не касается.

По итогам заседания правительства также было объявлено о том, что кабинет министров в четверг, 19 ноября, обратится к нижней палате парламента с предложением продлить режим чрезвычайной ситуации в Чехии еще на 30 дней. Напомним, режим ЧП действует с 5 октября и мог бы закончиться 20 ноября. Без него система PES будет носить только рекомендательный характер.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус магазины эпидемия Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
16.11.2020 16:06 Общество
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
827 0
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
1468 0
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
16.11.2020 10:42 Общество
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
1596 0
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
2378 0
Последние новости:
16
ноября
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
16.11.2020 16:06 Общество
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
827 0
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
16.11.2020 11:53 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут вернуться к обучению при четвертом уровне риска
1468 0
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
16.11.2020 10:42 Общество
Первый «ПЕС»: индекс риска — 70, ограничения могут смягчить с 23 ноября
1596 0
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
16.11.2020 11:03 Экономика
С 1 января оплачивать покупки в интернет-магазинах банковской картой станет сложнее
2830 0
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
16.11.2020 08:48 Общество
Коронавирус загнал тысячи людей на Снежку
2378 0
14
ноября
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
14.11.2020 16:58 Культура
Писать «Тотальный диктант» в РЦНК в 2021 году не будут
1050 0
13
ноября
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
13.11.2020 15:05 Общество
За снятие локдауна в Чехии будет отвечать система «Пес»
12182 0
За неплательщиков алиментов заплатит государство
13.11.2020 13:52 Экономика
За неплательщиков алиментов заплатит государство
1827 0
Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии
13.11.2020 11:32 Культура
Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии
908 0
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
13.11.2020 09:28 Экономика
Министр промышленности полагает, что в начале декабря могут быть открыты все магазины и рестораны
5297 0


Мобильная версия