Страховые компании в Чехии будут оплачивать расходы на вакцинацию от covid-19

Министерство здравоохранения подготовило проект поправки к закону о государственном медицинском страховании, которая предусматривает оплату страховыми компаниями вакцинации против covid-19.

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На первом этапе затраты на вакцинацию 1,5 млн жителей Чехии оцениваются в 670 млн крон. В эту сумму входит стоимость вакцины, ее распространение и непосредственно вакцинация. Пока ни одна вакцина не была одобрена для использования в Европе или США, однако Европейский союз в рамках коллективных заявок уже заказывает определенное количество доз у наиболее перспективных производителей. Чехия планирует в целом приобрести около 5 млн доз. Вакцина, по словам чиновников, должна поступить в страну в феврале-марте следующего года.

«Ситуацию можно охарактеризовать как осторожный оптимизм. Эпидемия постепенно ослабевает, кривая изменилась», — сказал 18 ноября министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. В пятницу, по его словам, правительство примет решение относительно того, будет ли снижен уровень риска в стране с 5-го до 4-го и будут ли ослаблены в связи этим введенные ранее ограничительные меры. При этом, по словам министра, по-прежнему сохраняется высокое количество госпитализированных и доля положительных тестов в общем количестве тестируемых. «Мы все еще не выиграли, люди должны продолжать соблюдать введенные меры», — добавил Гамачек.

Оценка риска по системе PES, согласно которой меры по борьбе с коронавирусом в Чехии будут смягчены или ужесточены, в среду оставалась на уровне 70 баллов из 100. Минздрав ранее заявлял, что, если этот показатель 18 ноября не превысит 75 баллов, правительство будет обсуждать смягчение мер.

Источник: seznamzpravy.cz