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Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер

Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер

Марина Коханкова 313 0
Учитывая текущую эпидемическую ситуацию, почти две трети населения Чехии выступают за снятие некоторых из действующих ограничений до Рождества. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для Radiožurnál агентством Median.
Фото: Shutterstock
Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер

«43% людей в возрасте от 30 до 44 лет назвали закрытие школ серьезным ограничением. Эта мера беспокоит и 46% студентов», — сказал Пршемысл Чех, директор агентства Median. 18 ноября в учебные заведения вернулись ученики 1-го и 2-го классов и ученики спецшкол. Будет ли возобновлено обучение в начальных школах второй ступени, правительство решит в ближайшие дни.

Отмену некоторых действующих ограничений до Рождества приветствовали бы 65% респондентов. Особенно этого хотят молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет (74%). С другой стороны, респонденты старше 60 лет чаще выступали против ослабления ограничений (39%).

Чехи считают закрытие школ самой строгой мерой (36%), далее следуют закрытые парикмахерские (24%), рестораны, бары и торговые центры (все по 22%).

В опросе, проведенном 11 и 12 ноября, приняли участие 1000 человек старше 18 лет.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус школы Чехия
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