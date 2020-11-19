Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября

В среду, 25 ноября, к очным занятиям вернутся выпускные классы средних школ, также возобновятся практические занятия в группах до 20 учеников. Об этом заявил на пресс-конференции министр образования Роберт Плага. Все ученики начальных школ при сохранении нынешней тенденции вернутся за парты 30 ноября, но обучение на второй ступени будет вестись по ротационной системе.

Как уточнил Прага, учащиеся первой ступени и выпускного, девятого класса, будут посещать школы без ограничений, а у остальных классов очные занятия будут чередоваться с дистанционными (неделя в школе, неделя дома).

Условие для реализации этого плана — переход Чехии с наивысшего, пятого уровня эпидемиологической опасности на четвертый.

Начальные школы в Чехии были закрыты с 14 октября. Учащиеся первого и второго классов вернулись за парты в среду, 18 ноября. Открылись и специальные школы, закрытые со 2 ноября.

Источник: ceskenoviny.cz