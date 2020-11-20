Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.31
USD
22.15
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
В Ботаническом саду Брно выросли трюфели

В Ботаническом саду Брно выросли трюфели

Марина Коханкова 284 1
Традиционная осенняя уборка клумб в Ботаническом саду Брно принесла неожиданное открытие: сотрудники нашли здесь зимние трюфели. Как заявила специалист по садоводству Гана Ондрушкова, ранее грибы никогда не находили на этом месте.
В Ботаническом саду Брно выросли трюфели

Как споры трюфелей попали под землю в центре Брно и «заселили» корневую систему бука, вероятно, останется загадкой. Возможно, они попали в Ботанический сад факультета естественных наук университета Масарика вместе с семенами, полученными из средиземноморского или французского сада. Образцы редких грибов пополнят коллекцию института.

Трюфели высоко ценятся за свой неповторимый вкус и аромат. В то же время это один из самых дорогих ингредиентов для приготовления пищи. В Чехии сбор трюфелей в дикой природе запрещен. В основном в республике продаются трюфели разных сортов из Италии и Франции.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Брно Чехия грибы
Читайте
по теме 
В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» рисуют картины на стенах домов
04.11.2020 11:00 Культура
В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» рисуют картины на стенах домов
1324 0
Новым министром здравоохранения Чехии будет Ян Блатны
28.10.2020 12:00 Политика
Новым министром здравоохранения Чехии будет Ян Блатны
6839 0
Где в Чешской Республике коронавирус распространяется быстрее всего?
13.10.2020 12:16 Общество
Где в Чешской Республике коронавирус распространяется быстрее всего?
9491 0
Университет Масарика будет принимать студентов и ученых из Беларуси
27.08.2020 09:13 Общество
Университет Масарика будет принимать студентов и ученых из Беларуси
2832 0
Последние новости:
20
ноября
Пожар уничтожил производственный цех компании Nowaco в Кралупах
20.11.2020 12:16 Общество
Пожар уничтожил производственный цех компании Nowaco в Кралупах
132 0
Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты
20.11.2020 08:49 Экономика
Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты
1517 0
19
ноября
Режим чрезвычайного положения в Чехии продлили до 12 декабря
19.11.2020 18:04 Общество
Режим чрезвычайного положения в Чехии продлили до 12 декабря
4965 0
Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября
19.11.2020 15:08 Общество
Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября
1364 0
На Высочине полиция задержала иностранцев, включая инфицированных covid-19
19.11.2020 15:00 Общество
На Высочине полиция задержала иностранцев, включая инфицированных covid-19
2183 0
Минздрав Чехии: все магазины откроются не раньше 30 ноября
19.11.2020 12:54 Экономика
Минздрав Чехии: все магазины откроются не раньше 30 ноября
4704 0
Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер
19.11.2020 10:45 Общество
Две трети чехов считают закрытие школ самой худшей из ограничительных мер
1346 0
В Чехии 18 ноября было зафиксировано 5515 новых случаев заболевания коронавирусом
19.11.2020 08:37 Общество
В Чехии 18 ноября было зафиксировано 5515 новых случаев заболевания коронавирусом
1622 0
18
ноября
53% пражан считают, что оставленные у мусорного бака крупногабаритные вещи кто-нибудь заберет
18.11.2020 16:12 Общество
53% пражан считают, что оставленные у мусорного бака крупногабаритные вещи кто-нибудь заберет
4047 2
Страховые компании в Чехии будут оплачивать расходы на вакцинацию от covid-19
18.11.2020 12:38 Общество
Страховые компании в Чехии будут оплачивать расходы на вакцинацию от covid-19
2518 0


Мобильная версия