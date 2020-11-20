Пожар уничтожил производственный цех компании Nowaco в Кралупах

Вечером 19 ноября пожарные ликвидировали возгорание в производственном цехе в Кралупах-над-Влтавой, принадлежащий компании Nowaco. Причина пожара пока не установлена, размер ущерба оценивается в десятки миллионов крон.

Фото: TV Nova

Пожар начался около 14 часов дня, ликвидировать его удалось только после 9 часов вечера. На месте происшествия работали более двадцати пожарных команд. Столбы дыма были видны издалека, горел самый крупный цех Nowaco по производству рыбной продукции.

«Предполагаемый ущерб составит, по крайней мере, порядка десятков миллионов крон, следователям пока не удалось выяснить причину пожара», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Ладислав Голомчик.

«Цех полностью уничтожен. К счастью, никто из наших сотрудников не пострадал, но это очень печальный день для всех нас», — сказали представители компании.

Источник: novinky.cz