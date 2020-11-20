С 23 ноября часы работы магазинов будут продлены, комендантский час будет с 23:00

Правительство решило снизить уровень риска по противоэпидемической системе (PES) с пятой степени до четвертой. В связи с этим с 23 ноября будет ослаблен ряд ранее принятых ограничительных мер.

В частности, магазины в Чехии будут работать до 23:00, с этого же времени начнет действовать и комендантский час (сейчас магазины закрываются в 21:00, а после 9 часов вечера нельзя выходить на улицу без необходимости). В соответствии с четвертым уровнем риска одновременно встречаться и общаться смогут группы до шести человек (сейчас действует ограничение не более двух человек в группе, за исключением членов одной семьи).

Остался в силе запрет на работу продуктовых магазинов по воскресеньям. Предложение вице-премьера Карела Гавличека об отмене этой меры не было поддержано. Также продолжает действовать ограничение по количеству посетителей в магазинах из расчета один человек на 15 квадратных метров. Однако правительство решило, что, несмотря на это правило, вход в магазины будет разрешен родителям с детьми в колясках (без тележки или корзинки для покупок) и с детьми до 6 лет без ограничений.

Сейчас в Чехии действует самый высокий — пятый — уровень риска по противоэпидемической системе (PES). При четвертом уровне должно быть возобновлено обучение на второй ступени начальных школ, практические занятия в средних школах.

Источник: novinky.cz