По системе PES в Чехии уже третий уровень риска

В воскресенье в Чехии зарегистрировано 1509 новых случаев заражения коронавирусом — это самый низкий показатель с 28 сентября. Согласно противоэпидемической системе PES, уровень риска снизился с 62 до 57 баллов, что означает третью степень.

В Праге в воскресенье было зафиксировано 108 новых случаев заболевания covid-19. По системе PES уровень риска в чешской столице оценивается на уровне 45 баллов.

Третий уровень системы PES предусматривает дальнейшее смягчение ограничительных мер. При наиболее оптимистичном сценарии не исключено, что третий уровень будет введен 30 ноября, сообщил в пятницу министр здравоохранения Блатны. При третьем уровне риска могут работать все магазины и заведения в сфере услуг.

С понедельника, 23 ноября, в стране действует четвертый уровень риска. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации ослаблены некоторые ограничения, принятые правительством ранее. В частности, магазины в Чехии будут работать до 23:00, на это же время сдвинется и начало комендантского часа. В соответствии с четвертым уровнем риска одновременно встречаться и общаться смогут группы до шести человек. Остался в силе запрет на работу продуктовых магазинов по воскресеньям. Также продолжает действовать ограничение по количеству посетителей в магазинах из расчета один человек на 15 квадратных метров.

Источник: novinky.cz