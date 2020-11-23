В Чехии собрали 440 тонн продуктов и товаров для нуждающихся

В рамках ежегодной акции — Национального сбора продуктов, которая прошла в субботу в чешских магазинах, было собрано 440 тонн товаров. Это рекордный показатель за все время проведения мероприятия.

В том числе волонтерам было передано 396 тонн продуктов питания и 44 тонны товаров для дома и личной гигиены, сообщила директор Чешской федерации продовольственных банков Вероника Лахова. Сбор продолжается в интернет-магазинах, добавила она.

21 ноября акция проходила в 603 чешских магазинах, где можно было приобрести продукты питания с длительным сроком хранения и другие товары, чтобы волонтеры передали их в продовольственный банк. Оттуда товары поступают малообеспеченным семьям, одиноким людям, семьям в кризисной ситуации, бездомным и др.

«Несмотря на крайне строгие гигиенические условия, сбор без проблем прошел во всех 603 магазинах», — говорится в сообщении организаторов. По их словам, в этом году сбор был важнее, чем в другие годы, потому что эпидемия коронавируса вызвала значительный рост числа людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, опустошив склады продовольственных банков.

Ситуация с продовольственными банками в этом году осложнилась еще и тем, что весенний сбор был отменен из-за первой волны эпидемии. «Таким образом, запасы на складах продовольственных банков достигли минимума. Большое спасибо всем, кому небезразлична судьба нуждающихся людей», — сказала Лахова.

В сентябре и октябре интерес к продовольственным банкам увеличился примерно на 40%. Среди новых претендентов особенно много людей, потерявших работу из-за коронавируса или имеющих минимальный доход.

Источник: ceskatelevize.cz