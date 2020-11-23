Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.34
USD
22.18
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
В Чехии собрали 440 тонн продуктов и товаров для нуждающихся

В Чехии собрали 440 тонн продуктов и товаров для нуждающихся

Марина Коханкова 57 0
В рамках ежегодной акции — Национального сбора продуктов, которая прошла в субботу в чешских магазинах, было собрано 440 тонн товаров. Это рекордный показатель за все время проведения мероприятия.
В Чехии собрали 440 тонн продуктов и товаров для нуждающихся

В том числе волонтерам было передано 396 тонн продуктов питания и 44 тонны товаров для дома и личной гигиены, сообщила директор Чешской федерации продовольственных банков Вероника Лахова. Сбор продолжается в интернет-магазинах, добавила она. 

21 ноября акция проходила в 603 чешских магазинах, где можно было приобрести продукты питания с длительным сроком хранения и другие товары, чтобы волонтеры передали их в продовольственный банк. Оттуда товары поступают малообеспеченным семьям, одиноким людям, семьям в кризисной ситуации, бездомным и др.

«Несмотря на крайне строгие гигиенические условия, сбор без проблем прошел во всех 603 магазинах», — говорится в сообщении организаторов. По их словам, в этом году сбор был важнее, чем в другие годы, потому что эпидемия коронавируса вызвала значительный рост числа людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, опустошив склады продовольственных банков.

Ситуация с продовольственными банками в этом году осложнилась еще и тем, что весенний сбор был отменен из-за первой волны эпидемии. «Таким образом, запасы на складах продовольственных банков достигли минимума. Большое спасибо всем, кому небезразлична судьба нуждающихся людей», — сказала Лахова. 

В сентябре и октябре интерес к продовольственным банкам увеличился примерно на 40%. Среди новых претендентов особенно много людей, потерявших работу из-за коронавируса или имеющих минимальный доход.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус магазины продукты Чехия
Читайте
по теме 
По системе PES в Чехии уже третий уровень риска
23.11.2020 08:55 Общество
По системе PES в Чехии уже третий уровень риска
783 0
С 23 ноября часы работы магазинов будут продлены, комендантский час будет с 23:00
20.11.2020 17:29 Общество
С 23 ноября часы работы магазинов будут продлены, комендантский час будет с 23:00
8856 0
Режим чрезвычайного положения в Чехии продлили до 12 декабря
19.11.2020 18:04 Общество
Режим чрезвычайного положения в Чехии продлили до 12 декабря
8750 0
Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября
19.11.2020 15:08 Общество
Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября
2476 0
Последние новости:
23
ноября
По системе PES в Чехии уже третий уровень риска
23.11.2020 08:55 Общество
По системе PES в Чехии уже третий уровень риска
783 0
21
ноября
В унитазе в отеле на пражском Жижкове нашли королевского питона
21.11.2020 20:42 Общество
В унитазе в отеле на пражском Жижкове нашли королевского питона
11173 1
20
ноября
С 23 ноября часы работы магазинов будут продлены, комендантский час будет с 23:00
20.11.2020 17:29 Общество
С 23 ноября часы работы магазинов будут продлены, комендантский час будет с 23:00
8856 0
Пожар уничтожил производственный цех компании Nowaco в Кралупах
20.11.2020 12:16 Общество
Пожар уничтожил производственный цех компании Nowaco в Кралупах
1649 0
В Ботаническом саду Брно выросли трюфели
20.11.2020 11:07 Общество
В Ботаническом саду Брно выросли трюфели
2214 1
Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты
20.11.2020 08:49 Экономика
Чешский парламент утвердил отмену «супергрязной» зарплаты
7733 0
Зита Барокова: Как я провела весенний локдаун на яхте в открытом море
20.11.2020 15:25 Интервью
Зита Барокова: Как я провела весенний локдаун на яхте в открытом море
1889 1
19
ноября
Режим чрезвычайного положения в Чехии продлили до 12 декабря
19.11.2020 18:04 Общество
Режим чрезвычайного положения в Чехии продлили до 12 декабря
8750 0
Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября
19.11.2020 15:08 Общество
Ученики начальных школ вернутся к очным занятиям 30 ноября
2476 0
На Высочине полиция задержала иностранцев, включая инфицированных covid-19
19.11.2020 15:00 Общество
На Высочине полиция задержала иностранцев, включая инфицированных covid-19
3623 0


Мобильная версия