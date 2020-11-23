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Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией

Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией

Марина Коханкова 1707 0
Группа из 63 чешских сенаторов обжаловала в Конституционном суде Чехии правительственную меру, ограничивающую розничную торговлю. Они считают эти меры дискриминационными для небольших магазинов и заведений, которые, в отличие от гипермаркетов, должны быть закрыты.
Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией

Сенаторы обратились в Конституционный суд после того, как правительство добавило новое постановление к предыдущим ограничениям, согласно которому в магазинах может находиться максимум один человек на 15 квадратных метров, но при этом большинство магазинов остаются полностью закрытыми.

Розничная торговля запрещена с октября, но есть исключения. Продуктовые магазины, цветочные магазины, аптеки или, например, зоомагазины, а также магазины оружия и боеприпасов могут быть открыты, хотя и с ограниченными часами работы. Но сейчас, по мнению 63 сенаторов, поводов для общего закрытия нет.

«Небольшие заведения могут легко регулировать количество людей и обеспечивать соблюдение дистанции перед магазином. Таким образом, покупатели не будут вынуждены стоять в очередях перед гипермаркетами, которые остаются открытыми и могут продавать ассортимент закрытых магазинов», — сказал сенатор Лукаш Вагенкнехт, инициировавший подачу жалобы.

Вице-премьер Карел Гавличек на прошлой неделе оправдал закрытие большинства магазинов тем, что правительство пытается помешать людям ездить за покупками без необходимости. «Если мы позволим работать сотне тысяч небольших магазинов, мы увеличим мобильность миллионов людей. Проблема в том, что люди ездят в небольшие магазины на автобусе, трамвае, встречаются на остановках», — пояснил он.

Однако, по мнению группы сенаторов, обратившихся в Конституционный суд, постановление фактически дискриминирует владельцев малого бизнеса. Исключения в основном идут на пользу крупным торговым сетям, которые могут быть открытыми, полагают инициаторы жалобы.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус суды Чехия магазины Сенат ЧР
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