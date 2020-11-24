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Олень на юге Чехии «украл» охотничье ружье и сбежал

Олень на юге Чехии «украл» охотничье ружье и сбежал

Марина Коханкова 750 1
Полиция в районе Чески-Крумлов расследует необычный инцидент. Охотник сообщил полицейским, что потерял охотничье ружье Hornet в лесу в Горни-Плана, потому что с ним сбежал олень.
Олень на юге Чехии «украл» охотничье ружье и сбежал

Об инциденте рассказал пресс-секретарь полиции Южночешского края Йиржи Мацнер.

«Как это случилось? Несколько охотников шли через лес, в какой-то момент собака напугала оленя. Он вскочил, бросился навстречу охотнику, пробежал мимо него и рогами разорвал левый рукав куртки. Ружье, которое охотник, к счастью, без патронов, повесил на левую руку, зацепилось об оленьи рога и исчезло вместе с животным», — описал Мацнер необычный случай.

Он добавил, что знакомый охотника, находившийся примерно в километре от места происшествия, видел оленя, на рогах которого все еще висело ружье.

«Охотники, конечно, обыскали лес, но оружия не нашли. Им ничего не оставалось, кроме как сообщить обо всем в полицию. Если кто-то найдет оружие, он обязан передать его в ближайшее отделение полиции или сообщить о находке по линии 158», — добавил Мацнер.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия полиция оружие животные
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