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Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей

Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей

Марина Коханкова 28 0
Лучший мусор — тот, который вообще не образуется. Это девиз новой акции, которую организовала администрация Праги. Чиновники предлагают горожанам отнести ненужные вещи в специальные пункты сбора и, возможно, они пригодятся другим людям и организациям.
Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей

Один из таких пилотных пунктов (re-use point) расположен на территории в районе Высочаны (Pod Šancemi 444/1), второй — на Споржилове (ulice Zakrytá, Praha 4).

«Концепция повторного использования, когда вещи находят новое применение, а не выбрасываются, уже успешно работает за рубежом. Я верю, что она найдет отклик и в Праге. Pražské služby занимаются вопросами переработки мусора, использования альтернатив одноразовой упаковке и управления биологическим компонентом отходов.  Даже небольшое изменение в нашем потребительском поведении может иметь большое влияние в целом. Это еще один шаг к сокращению отходов и внедрения экономики замкнутого цикла», — говорит заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Указанные пункты сбора мусора оснащены специальным закрытым большим контейнером для хранения крупногабаритных предметов, таких как мебель, спортивный инвентарь, коляски, медицинские принадлежности, а также строительной ячейкой для хранения мелких предметов, таких как посуда, книги, игрушки и многое другое. Обученный персонал оформит все необходимые документы и обеспечит правильное хранение предметов. Затем вещи через специальное приложение будут предложены партнерам — благотворительным организациям, городскому мебельному банку, общественным объединениям и др. 

Пилотный проект начался 1 октября 2020 года. Если он окажется успешным, город планирует расширить и в других пунктах сбора. Люди также могут напрямую использовать интернет-приложение praho.nevyhazujto.cz и предлагать здесь вещи для дальнейшего использования.

Источник: facebook.com

 

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Темы
мусор Прага экология
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