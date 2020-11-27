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Сегодня в Чехии проходит акция Black Friday

Сегодня в Чехии проходит акция Black Friday

Марина Коханкова 1917 0
Традиционная акция Black Friday проходит в Чехии 27 ноября, однако большинство интернет-магазинов предлагали скидки в течение всего месяца. Некоторые продавцы ждали именно сегодняшнего дня, а распродажи продлятся до воскресенья.
Сегодня в Чехии проходит акция Black Friday

Shoptet, который является крупнейшим в Чехии поставщиком решений для создания и управления интернет-магазинами, ожидает, что более 550 тысяч чехов воспользуются днем скидок в этом году. При этом их расходы на покупки увеличатся на четверть по сравнению с прошлым годом и впервые превысят 1 млрд крон.

«Мы набирали временных работников на наш склад в Находе уже с октября, поскольку количество посылок в день акции увеличивается примерно на 150%. Во время Черной пятницы, как и каждый год, офисные сотрудники будут помогать в оформлении заказов», — сказал Карол Гулаш, директор по маркетингу одного из крупных чешских интернет-магазинов.

Портал Heureka.cz отмечает, что реальные скидки во время Black Friday достигают в среднем 19%. По словам аналитиков, покупателям лучше сравнить скидки и цены на товары в других магазинах. В последние годы в некоторых интернет-магазинах были зафиксированы факты недобросовестного ведения бизнеса и обмана покупателей. Эти случаи расследует Чешская торговая инспекция.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
скидки Чехия интернет магазины
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