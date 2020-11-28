В клубе в центре Праги прошла нелегальная вечеринка с участием более 100 иностранцев

В ночь на субботу, 28 ноября, полицейские выявили незаконную вечернику в клубе на Анненской улице. В ней участвовали 119 человек — 102 иностранца, и 17 чехов, преимущественно студенты. Стражам порядка пришлось вышибить дверь.

Анненска улица находится в центре столицы недалеко от Карлова моста. На вечеринку, организованную через социальные сети, люди попадали только по паролю. Акция должна была закончиться утром, но полиция прервала ее около полуночи.

Люди веселились в подвале, и дверь полицейским никто не открыл, поэтому ее пришлось протаранить.

Восемь человек — предположительные организаторы — были доставлены в отделение для дачи показаний, одну 22-летнюю девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения отвезли в больницу, других участников акции отпустили.

Одна из участниц вечеринки — иностранная студентка, которая учится в Чехии по программе Erasmus, — рассказала изданию Blesk, что подобные акции проводятся в Праге уже давно. Сама она посещает их две недели. По словам девушки, на таких вечеринках пьют много алкоголя и никто не носит медицинские маски. «Ни у кого не было масок. Это нелегальная вечеринка, естественно, мы без масок. Я уже переболела covid, так что не боюсь», — заявила она.

В Чехии по-прежнему действует четвертая ступень системы PES, что означает запрет на выход из дома с 23:00 до 05:00 без веской причины. Также нельзя собираться компаниями более шести человек и распивать спиртные напитки на улице.

Источник: idnes.cz