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С 7 декабря к обучению вернутся учащиеся средних и профессиональных высших учебных заведений

С 7 декабря к обучению вернутся учащиеся средних и профессиональных высших учебных заведений

Марина Коханкова 1160 0
Министерство образования подтвердило, что с понедельника, 7 декабря, будет возобновлено очное обучение в средних школах, консерваториях и высших профессиональных училищах. Обучение будет вестись по ротационной системе: неделю очно, неделю из дома.
Фото: Pixabay
С 7 декабря к обучению вернутся учащиеся средних и профессиональных высших учебных заведений

Студенты первых курсов университетов смогут вернуться в аудитории, если в одной группе будет не более 20 человек.
 
За исключением детских садов и специальных школ, в учебных заведениях во время занятий по-прежнему будет необходимо носить средства защиты дыхательных путей. Занятия физкультурой и пением отменены, за исключением учебных заведений, где эти предметы являются основными.

С 7 декабря художественные, языковые школы и досуговые центры смогут открыть занятия для групп не более 10 человек, включая учителей. Сейчас разрешены только индивидуальные занятия.

В первой половине октября школы в Чехии перешли на дистанционное обучение. С 23 ноября в школы вернулись ученики первых и вторых классов начальной школы. С понедельника, 30 ноября, возобновилось очное обучение учеников 3-х, 4-х, 5-х и 9-х классов начальных школ. Обучение 6-х, 7-х и 8-х классов с 30 ноября будет вестись по ротационной системе: неделю очно, неделю из дома. В общей сложности около 800 тысяч учеников будут посещать школы после перехода на третий уровень согласно противоэпидемической системе PES.
 
Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
школы Чехия коронавирус университеты Министерство образования
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