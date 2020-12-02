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1 декабря в Чехии выявлено 5176 новых случаев заболевания коронавирусом

1 декабря в Чехии выявлено 5176 новых случаев заболевания коронавирусом

Марина Коханкова 230 0
Во вторник в Чехии было зарегистрировано 5176 новых случаев заражения covid-19, что примерно на 700 меньше, чем неделю назад в тот же день. Оценка риска по противоэпидемической системе PES остается на уровне 57 баллов в течение десяти дней подряд, что соответствует третьему уровню.
Фото: iStock
1 декабря в Чехии выявлено 5176 новых случаев заболевания коронавирусом

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом снижается. Постепенно замедляется и рост смертности от коронавируса. На рубеже октября и ноября каждый день умирало более двухсот человек, однако в последние дни количество погибших не превышает 100 человек. Всего с начала эпидемии умерло 8407 человек.

В понедельник доля положительных тестов несколько увеличилась и составила 17,9%. Тем не менее, это по-прежнему один из самых низких показателей роста за последние два месяца. Количество госпитализированных людей с covid-19 сейчас составляет 4741 (7,5% от общего количества заболевших), из них 675 находятся в тяжелом состоянии. 

Индекс по системе PES с 23 ноября остается на уровне 57 баллов. Это соответствует третьему уровню риска из пяти. Однако ситуация в регионах различается, так например, в Праге индекс составляет 42 балла, а в некоторых областях (Оломоуцкий край, Гавличкув Брод) превышает 60 баллов. 

С 3 декабря по решению правительства будут открыты все магазины, рестораны, фитнес-центры, бассейны. Ограничения установлены по количеству посетителей, обязательным является соблюдение требования ношения срдств защиты дыхательных путей. 

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия статистика
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