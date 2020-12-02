Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы

Неизвестное вещество снова попало в реку Бечва в Валашске-Мезиржичи, в районе Юржинка. Рыбы умирают от отравления. Эту информацию подтвердил мэр Валашске-Мезиржичи Роберт Стржинек. На место выехали инспекторы по охране окружающей среды.

«Это вне моего понимания. Похоже, кто-то хочет отвлечь внимание, переместить проблему в другое место, а не туда, откуда яд, вероятно, ушел вниз по течению 20 сентября. Это очень странно», — сказал один из рыбаков, который не пожелал назвать своего имени.

На этот раз рыба погибла прямо у Юржинки, пока еще в небольшом количестве. На поверхности снова появилась пена. На месте происшествия работают полицейские, пожарные и представители Чешской экологической инспекции.

«Мое доверие к властям полностью подорвано. Повторный сброс в Бечву неизвестных веществ во время расследования основного загрязнения с сентября невозможен. В среду утром я нашел здесь четыре мертвых рыбы. Прозрачная густая желеобразная жидкость вытекала из канализации, в которой плавали частицы, напоминающие намокшие газеты», — рассказал Милан Оралек из Чешского союза охраны природы.

Мэрия Валашске-Мезиржичи просит жителей города и муниципалитетов не заходить в реку Бечва, не купать в ней животных и не набирать воду до дальнейшего уведомления.

В конце сентября рыбаки доставили на перерабатывающий завод более 40 тонн отравленной рыбы, выловленной из реки Бечва. Источник загрязнения, вызвавший экологическую катастрофу, пока неизвестен.

Источник: novinky.cz