Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.38
USD
21.88
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
01d 0 °C
Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы

Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы

Марина Коханкова 244 0
Неизвестное вещество снова попало в реку Бечва в Валашске-Мезиржичи, в районе Юржинка. Рыбы умирают от отравления. Эту информацию подтвердил мэр Валашске-Мезиржичи Роберт Стржинек. На место выехали инспекторы по охране окружающей среды.
Река Бечва вновь отравлена, гибнут рыбы

«Это вне моего понимания. Похоже, кто-то хочет отвлечь внимание, переместить проблему в другое место, а не туда, откуда яд, вероятно, ушел вниз по течению 20 сентября. Это очень странно», — сказал один из рыбаков, который не пожелал назвать своего имени.

На этот раз рыба погибла прямо у Юржинки, пока еще в небольшом количестве. На поверхности снова появилась пена. На месте происшествия работают полицейские, пожарные и представители Чешской экологической инспекции.

«Мое доверие к властям полностью подорвано. Повторный сброс в Бечву неизвестных веществ во время расследования основного загрязнения с сентября невозможен. В среду утром я нашел здесь четыре мертвых рыбы. Прозрачная густая желеобразная жидкость вытекала из канализации, в которой плавали частицы, напоминающие намокшие газеты», — рассказал Милан Оралек из Чешского союза охраны природы.

Мэрия Валашске-Мезиржичи просит жителей города и муниципалитетов не заходить в реку Бечва, не купать в ней животных и не набирать воду до дальнейшего уведомления.

В конце сентября рыбаки доставили на перерабатывающий завод более 40 тонн отравленной рыбы, выловленной из реки Бечва. Источник загрязнения, вызвавший экологическую катастрофу, пока неизвестен.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
экология Чехия рыбалка
Читайте
по теме 
Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей
26.11.2020 08:57 Общество
Администрация Праги организовала сбор ненужных вещей
2601 0
Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова
21.10.2020 15:00 Общество
Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова
2296 0
Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата
30.09.2020 08:51 Общество
Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата
1930 1
Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы
24.09.2020 11:05 Общество
Из реки Бечва выловили десятки тонн отравленной рыбы
3913 0
Последние новости:
02
декабря
На восстановление церкви Святого Михаила собрано свыше 1 млн крон
02.12.2020 11:00 Общество
На восстановление церкви Святого Михаила собрано свыше 1 млн крон
192 0
1 декабря в Чехии выявлено 5176 новых случаев заболевания коронавирусом
02.12.2020 09:27 Общество
1 декабря в Чехии выявлено 5176 новых случаев заболевания коронавирусом
747 0
01
декабря
Чешский национальный банк оштрафовал чешско-русский Expobank на 20 млн крон
01.12.2020 22:14 Экономика
Чешский национальный банк оштрафовал чешско-русский Expobank на 20 млн крон
1602 0
Полиция опубликовала карту преступности в Чехии
01.12.2020 15:52 Общество
Полиция опубликовала карту преступности в Чехии
4013 0
86% инфицированных covid-19 в Чехии заразились в октябре и ноябре
01.12.2020 12:22 Общество
86% инфицированных covid-19 в Чехии заразились в октябре и ноябре
1459 0
Ангел прошел по центру Праги и открыл фестиваль уличных театров
01.12.2020 10:35 Общество
Ангел прошел по центру Праги и открыл фестиваль уличных театров
1512 0
С 1 декабря электронную виньетку можно будет купить в интернет-магазине
01.12.2020 08:52 Экономика
С 1 декабря электронную виньетку можно будет купить в интернет-магазине
1481 1
30
ноября
В Минздраве рассказали, когда и кому начнут делать прививки от коронавируса
30.11.2020 17:56 Общество
В Минздраве рассказали, когда и кому начнут делать прививки от коронавируса
3374 0
Картина Франтишека Купки «Divertimento II» продана за рекордные 90 млн крон
30.11.2020 13:02 Культура
Картина Франтишека Купки «Divertimento II» продана за рекордные 90 млн крон
1188 1
Заниматься спортом в фитнес-центрах можно будет только в маске
30.11.2020 10:45 Общество
Заниматься спортом в фитнес-центрах можно будет только в маске
1572 0


Мобильная версия