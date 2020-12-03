Управляющий очистными сооружениями на реке Бечва совершил самоубийство

Загрязнение реки Бечва с сентября расследует полиция. Вчера рыбаки сообщили о повторном загрязнении реки неизвестным химическим веществом и погибших рыбах. Вечером во вторник полиция нашла тело управляющего очистными сооружениями. По предварительным данным, он покончил с собой.

Очистные сооружения и сотрудники компании Energoaqua находятся под пристальным вниманием после сентябрьской утечки цианида в реку, в результате которой были отравлены десятки тонн рыбы. Даже спустя два месяца полиция не установила виновника экологической катастрофы. Чешская экологическая инспекция утверждает, что все четыре загрязнения связаны с выбросом опасных веществ в Валашске-Мезиржичи под мостом Юрина. Очистные сооружения компании Energoaqua перерабатывают сточные воды более чем десяти компаний.

Хотя официально обвинение предъявлено не было, в последние недели сотрудники испытывали сильное давление со стороны надзорных органов. По словам руководства, погибший менеджер был чувствительным человеком и интровертом.

Источник: seznamzpravy.cz