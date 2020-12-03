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Полиция в Билине не может поймать сбежавшего страуса эму

Полиция в Билине не может поймать сбежавшего страуса эму

Марина Коханкова 185 0
Полицейские в городе Билина второй день подряд пытаются поймать австралийского страуса эму, который сбежал от хозяина.
Полиция в Билине не может поймать сбежавшего страуса эму

«Граждане нам сообщили, что в районе свалки бегает страус. Патруль приехал на место и действительно обнаружил там страуса. Полицейские пытались окружить птицу и поймать в сети, но им это не удалось», — сообщил начальник полиции города Билина Милан Лишка.

Судя по фотографии, сделанной полицией на месте, по Билине разгуливает взрослый австралийский страус эму. Это вторая по величине нелетающая птица в мире, и она способна бегать со скоростью до 47 километров в час.

«Эму боится людей: когда к нему подходят, он убегает», — сказал Лишка.

Полиции уже удалось выяснить, кому принадлежит беглец. Это заводчик с окраины города Билина. «Эму сбежал из загона. Мы уведомили владельца, и теперь он попытается поймать его сам», — сказал Лишка, добавив, что у полиции до сих пор нет оборудования, с помощью которого можно было бы поймать птицу, не причинив ей вреда.

Полиция предупредила водителей, чтобы в указанном районе они вели себя осторожно. Прохожим стражи порядка посоветовали ни при каких обстоятельствах не пытаться ловить страуса самостоятельно.

Источник: idnes.cz

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полиция животные
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