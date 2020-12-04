Вакцинация против covid-19 будет добровольной и бесплатной

4 декабря депутаты чешского парламента утвердили правила закупки и применения вакцины против covid-19. Согласно законопроекту правительства, вакцинация будет добровольной и бесплатной для застрахованных лиц.

«Крайне желательно разрешить гражданам пройти вакцинацию как можно скорее. Цель состоит в том, чтобы привить от 60 до 70% взрослого населения», — сказал министр здравоохранения Ян Блатны на заседании парламента.

Проект закона предусматривает выплату компенсаций, если в результате вакцинации будет причинен вред здоровью. Возможно, что люди, прошедшие вакцинацию, получат определенные преимущества, например, смогут путешествовать без ограничений.

Согласно правилам Европейской комиссии, Чехия сначала покупает вакцину в Евросоюзе, затем ее оплачивает страховая компания. В настоящее время, по словам министра здравоохранения, Чехия подписала договоры на поставку вакцин общей стоимостью 1,7 млрд крон.

«Подавляющее большинство прививок будет сделано людям в рамках системы медицинского страхования», — сказал он. В общей сложности Чехия планирует закупить 5,5 млн доз вакцины у нескольких компаний.

Источник: novinky.cz