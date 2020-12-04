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Горнолыжные курорты Чехии откроются 18 декабря

Горнолыжные курорты Чехии откроются 18 декабря

Александра Кириченко 87 0
Об этом заявил министр здравоохранения Ян Блатны. Таким образом, желающие смогут заранее поехать в горы перед рождественскими праздниками.
Горнолыжные курорты Чехии откроются 18 декабря

Точные условия, на которых будут работать горнолыжные курорты, станут известны в понедельник, 7 декабря, после заседания правительства. Одна из проблем, которую предстоит решить, — это вероятные очереди людей перед подъемниками.

Ранее премьер-министр Андрей Бабиш заявлял, что чешские горнолыжные курорты откроются 24 декабря, как и в соседней Австрии.

Напомним, в Чехии сейчас действует третий уровень опасности по противоэпидемической системе PES. Отели и пансионы могут принимать постояльцев, работают и заведения из области физкультуры и спорта, но с рядом ограничений. Например, заниматься фитнесом в помещениях можно только в медицинских масках. Ограничено и число посетителей — один человек на 15 кв. метров.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус Рождество Горнолыжные курорты
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