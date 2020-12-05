Житель Праги выиграл в лотерею 93 млн крон

В пятницу игрок из Праги выиграл в лотерею Sportka свыше 93,8 млн крон. Это второй крупный выигрыш в лотерею за пять дней. В воскресенье другой игрок из Южной Чехии выиграл более 60 млн крон, сообщила компания Sazka.

Пражанин угадал весь список случайных чисел, в том числе в игре Šance. Выигрышная комбинация содержала числа 17, 20, 22, 42, 48 и 49.

Суперджекпот выпал в третий раз в этом году и в 21-й за историю лотереи. В середине апреля мужчина из Усти-над-Лабем выиграл более 192 млн крон, а в конце августа чешка, обучающаяся за границей, получила более 94 млн крон.

Согласно поправке к закону об азартных играх, все победители должны заплатить 15-процентный налог от общей суммы выигрыша. Таким образом, пражанин, выигравший почти 94 млн крон, перечислит в бюджет 14 млн крон.

Рекордный выигрыш в лотерею Sportka был зарегистрирован в 2013 году, когда пара из Хрудима получила 400 млн крон.

Источник: novinky.cz