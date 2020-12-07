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По системе PES в Чехии уже четвертый уровень риска

По системе PES в Чехии уже четвертый уровень риска

Марина Коханкова 923 1
В воскресенье в Чехии было подтверждено 1113 случаев коронавируса, что примерно на 40 больше, чем неделей ранее. Оценка риска по противоэпидемической системе PES в воскресенье выросла на семь пунктов до 64, что соответствует четвертой степени риска. При этом с 3 декабря в стране действует третий уровень, в этот день были открыты магазины, рестораны и заведения сферы услуг.
Фото: Profimedia
По системе PES в Чехии уже четвертый уровень риска

С четверга, 3 декабря, Чехия находится на третьем уровне согласно противоэпидемической системы PES. Благодаря этому были открыты все магазины, рестораны, тренажерные залы, гостиницы и заведения сферы услуг при соблюдении определенных ограничений. Из-за высокого роста количества новых случаев заболевания оценка по системе PES в воскресенье увеличилась на семь баллов — до 64, что соответствует четвертой степени (от 61 до 75 баллов). Если в течение ближайших трех дней индекс будет по-прежнему превышать показатель 60 баллов Чехия может вернуться на четвертый уровень, что будет означать закрытие большинства магазинов, ресторанов и других учреждений сферы услуг.

С начала эпидемии в Чехии выявили 546833 инфицированных. Выздоровели более 478 тысяч человек. В настоящее время в стране инфицированы около 60 тысяч человек, у большинства из которых болезнь протекает в легкой форме. По данным на 7 декабря от коронавируса умерли 8902 человека. В больницах находятся 4179 человек. В среднем лаборатории делают около 22 тысяч тестов в день.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения магазины рестораны
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