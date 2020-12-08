Умерла старейшая жительница Чехии Мария Голикова, ей было 109 лет

6 декабря умерла старейшая жительница Чехии Мария Голикова, она была родом из Ближковиц в районе Зноймо. В июле ей исполнилось 109 лет.

«Она умерла дома. Я не знаю, была ли причиной смерти болезнь. Последний раз я видела ее летом, когда ей исполнилось 109 лет», — сказала мэр города Шарка Йежкова. Она видела Холикову последние 14 лет. «Лицом она не постарела. Она всегда говорила такую ​​фразу: «Бог забыл меня здесь», — вспоминает Ежкова.

Мария Голикова последнее время видела и слышала хуже, лежала в постели. Однако, по словам мэра, ее интересовало, что происходит в мире и вокруг нее. Так, Мария наблюдала за эпидемией коронавируса и во время празднования дня рождения вспомнила, как из-за инфекции ей в детстве тоже приходилось носить медицинскую маску. «До июня она смотрела телевизор и слушала новости. Но с июля она жаловалась, что диктор в телевидении и по радио очень быстро разговаривает», — добавила Йежкова.

Мария Голикова родилась 15 июля 1911 года в Ближковицах и была старшей из трех детей Марии и Франтишека Зулей. После школы работала в сельском хозяйстве. В 1937 году она вышла замуж за Яна Холика, родители которого передали им ферму. Всю свою жизнь Мария посвятила экономике. Она родила двух сыновей, у нее четыре внучки, несколько правнуков и праправнуков.

Теперь самой старой жительницей Чехии является 108-летняя жительница Праги.

Источник: lidovky.cz