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Правительство рассматривает возможность перехода на четвертый уровень риска по системе PES

Правительство рассматривает возможность перехода на четвертый уровень риска по системе PES

Марина Коханкова 1133 0
Министр здравоохранения Ян Блатны сообщил, что правительство рассматривает возможность ужесточения мер и перехода на четвертый уровень по противоэпидемической системе (PES), если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться. Кабинет министров обсудит это в понедельник, 14 декабря.
Фото: Vladimir Pryček
Правительство рассматривает возможность перехода на четвертый уровень риска по системе PES

Сейчас в Чехии действует третий уровень риска по системе PES. При этом четвертый день подряд индекс составляет 64 балла, что соответствует четвертой степени риска. 

«Если ситуация и дальше будет развиваться негативно, особенно в больницах, не исключено, что такое решение будет принято в понедельник. Я говорю это заранее, чтобы у всех было бы достаточно времени на подготовку к изменениям, если он будут», — сказал Блатны после внеочередного заседания правительства 9 декабря.

При этом Блатны заверил, что, если страна перейдет на четвертый уровень риска, небольшие магазины останутся открытыми и будут приравнены в плане ограничений к крупным торговым сетям. 

В среду, 9 декабря, в Чехии зарегистрировано 6402 новых случая заражения коронавирусом, что на 1800 больше, чем в тот же день неделю назад.

Вчера после продолжительных дебатов нижняя палата чешского парламента проголосовала за продление режима чрезвычайного положения до 23 декабря. При этом правительство просило продлить его до 11 января.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия магазины правительство Министерство здравоохранения
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