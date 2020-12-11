Владельца пражского ресторана Šeberák задержала полиция

В четверг, 10 декабря, владелец ресторана Šeberák Якуб Ольберт планировал в знак протеста против правительственных мер принимать посетителей и после 20:00, однако его задержала полиция.

Об этом ČTK вечером в четверг сообщила сотрудница ресторана, которая не стала называть свое имя. Пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек сообщил, что за правонарушение был задержан один человек, однако он не сообщил подробностей.

Десятки ресторанов и баров Чехии 9 декабря не закрылись в положенные 20:00 и планировали продолжить акцию 10 и 11 декабря. Таким образом владельцы заведений решили выразить протест против правительственных мер, в соответствии с которыми время работы заведений общепита было сокращено с 10 часов до 8 часов вечера. В Праге как минимум два ресторана не соблюдали обязательное время закрытия в 20:00. Одним из них был ресторан U Zlatého Jelena, второй — Šeberák в Кунратице, откуда 9 декабря большинство гостей уехали после приезда полиции. Пивовар U Zlatého Jelena закрылся около 9 часов вечера, когда ожидалось, что приедет полицейский патруль.

Источник: seznamzpravy.cz