Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.35
USD
21.74
RUB
0.3
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d 3 °C
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах

Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах

Марина Коханкова 417 0
Министр здравоохранения Ян Блатны предлагает при четвертом уровне риска по системе PES оставить открытыми горнолыжные курорты, но при этом запретить ночевать в местных отелях. Чехи смогут приехать покататься на лыжах только на один день.
Минздрав предлагает закрыть отели на лыжных курортах

Сейчас в стране действует третий уровень риска, однако за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация ухудшилась. В связи с этим правительство планирует, что на четвертый уровень риска Чехия перейдет уже на следующей неделе. Таким образом, будут вновь закрыты рестораны, бассейны, фитнес-залы и отели, в том числе на горнолыжных курортах.

«В тот момент, когда есть ограничение на уровне 4, в горах нельзя будет оставаться, но мы, вероятно, спроектируем модель, которая будет близка к австрийской, то есть вы cможете приехать в горы покататься на лыжах, но ночевать там в отелях и пансионах будет нельзя», — пояснил министр.
 
По словам министра, это предложение, которое его ведомство будет обсуждать на заседании правительства 14 декабря. 

Правительство первоначально заявило, что горнолыжные курорты смогут открыться с 18 декабря. Однако позже было заявлено, что дата открытия курортов пока под вопросом.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Горнолыжные курорты Чехия гостиницы коронавирус Министерство здравоохранения правительство Рождество
Читайте
по теме 
Горнолыжные курорты Чехии откроются 18 декабря
04.12.2020 17:35 Общество
Горнолыжные курорты Чехии откроются 18 декабря
3223 0
Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов
27.11.2020 13:55 Общество
Горнолыжные курорты готовятся принять чешских туристов
5133 0
В Чехии открылся горнолыжный сезон
06.12.2019 17:11 Спорт
В Чехии открылся горнолыжный сезон
4012 0
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
12.11.2019 14:30 Общество
В ночь на среду в семи краях Чехии ожидаются первые снегопады
3604 0
Последние новости:
11
декабря
Владельца пражского ресторана Šeberák задержала полиция
11.12.2020 12:17 Общество
Владельца пражского ресторана Šeberák задержала полиция
713 0
Сенат внес поправки в налоговый пакет и вернул его на рассмотрение в парламент
11.12.2020 11:02 Экономика
Сенат внес поправки в налоговый пакет и вернул его на рассмотрение в парламент
650 0
10 декабря в Чехии выявлено 5864 новых случая заражения коронавирусом
11.12.2020 08:39 Общество
10 декабря в Чехии выявлено 5864 новых случая заражения коронавирусом
938 0
10
декабря
Рост инфляции в ноябре замедлился до 2,7%
10.12.2020 16:13 Экономика
Рост инфляции в ноябре замедлился до 2,7%
624 0
Весной в Чехии откроется крупнейший частный музей автомобилей Škoda
10.12.2020 15:00 Общество
Весной в Чехии откроется крупнейший частный музей автомобилей Škoda
1483 0
Десятки чешских ресторанов не закрылись в 20:00 в знак протеста
10.12.2020 11:41 Экономика
Десятки чешских ресторанов не закрылись в 20:00 в знак протеста
3340 0
Школьные каникулы могут начаться 18 декабря
10.12.2020 10:34 Общество
Школьные каникулы могут начаться 18 декабря
3418 0
Правительство рассматривает возможность перехода на четвертый уровень риска по системе PES
10.12.2020 08:47 Общество
Правительство рассматривает возможность перехода на четвертый уровень риска по системе PES
2474 0
09
декабря
Чрезвычайное положение продлено до 23 декабря
09.12.2020 21:25 Политика
Чрезвычайное положение продлено до 23 декабря
4307 0
Россию и Китай могут исключить из тендера по строительству энергоблока Дукованы
09.12.2020 18:56 Экономика
Россию и Китай могут исключить из тендера по строительству энергоблока Дукованы
1348 0


Мобильная версия