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Опрос показал, что большинство чехов поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса

Опрос показал, что большинство чехов поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса

Марина Коханкова 167 1
Более 50% чехов поддерживают массовую вакцинацию населения против covid-19. При этом среди них 20% людей, которые сами не хотят делать прививки. 70% респондентов обеспокоены риском заражения коронавирусом.
Фото: Depositphotos
Опрос показал, что большинство чехов поддерживают массовую вакцинацию против коронавируса

Это результат опроса агентства STEM, проведенного по заказу Министерства здравоохранения. Согласно опросу, 45% откажутся от вакцинации против covid-19. 40% опрошенных хотят сделать прививки, а 16% пока не приняли решения. К сторонникам вакцинации чаще всего относятся люди старше 60 лет, жители крупных городов, причем чаще мужчины, чем женщины. Однако в целом 52% респондентов поддерживают широкомасштабную вакцинацию. 

«В принципе, даже те, кто отказывается от вакцинации, понимают, что это важно», — сказал министр здравоохранения Ян Блатны.

Опрос выявил интерес к тестированию на антигены, которое будет бесплатным для населения и должно начаться 18 декабря. Около 42% чехов хотят пройти тесты, в основном это люди старше 60 лет, которые больше всего подвержены риску заражения covid-19.

Опрос проводился агентством STEM с 30 ноября по 3 декабря, в нем приняли участие 1004 респондента.

Источник: denik.cz

 

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Темы
вакцинация Чехия Опрос общественного мнения прививки коронавирус
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