Опрос: ужесточение мер не беспокоит 57% чехов

Шесть из десяти чехов не будут возражать, если правительство снова ужесточит меры по борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Median.

Согласно опросу, 60% людей не будут сокращать контакты с семьей и друзьями во время рождественских праздников из-за эпидемии. Опрос также показал, что 24% чехов отложили визит к врачу, обследование или плановую медицинскую процедуру из-за опасений заразиться коронавирусом.

Ужесточение мер в рамках противоэпидемической системы PES не смутило бы 57% людей. «Ужесточение противоэпидемических мер не беспокоит 70% избирателей ANO, 74% сторонников избирателей ČSSD и 76% избирателей KSČM», — сказал директор агентства Median Пршемысл Чех.

Ужесточение мер больше всего обеспокоило бы студентов, а также избирателей ODS и SPD. Согласно опросу, с 3 декабря, когда был снят ряд ограничений, люди чаще всего посещали крупные торговые центры, рестораны и бары, а также парикмахерские.



В опросе, проведенном с 8 по 10 декабря, приняли участие 1052 человека.

Источник: ceskenoviny.cz