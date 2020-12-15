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С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу

С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу

Марина Коханкова 1388 1
Добровольное тестирование на антиген к covid-19 начнется в Чехии в среду, 16 декабря. Об этом сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения, главный гигиенист Ярмила Ражова. На данный момент для участия в тестах зарегистрировалось более 18 000 человек.
Фото: Michaela Danelová
С 16 декабря в Чехии начнется тестирование населения на антиген к коронавирусу

Министр здравоохранения Ян Блатны заявил на пресс-конференции после заседания правительства, что каждый день пройти тесты смогут до 60 тысяч человек. Интерес к антигенным тестам проявили более 40% населения. Тест будет бесплатным, расходы оплатят страховые компании. Записаться на тесты можно, заполнив и отправив специальную заявку на сайте Министерства здравоохранения.

«Отрицательный результат теста на антиген означает, что вы не заразны на момент сдачи теста, но не исключает, что вы можете заразиться в последующие дни», — предупредила Ражова.

Поэтому рекомендуется проходить тест несколько раз и в то же время соблюдать противоэпидемические правила (ношение медицинских масок, соблюдение дистанции, мытье или дезинфекция рук).
 
На сегодняшний день в Чешской Республике проведено более 350 тысяч тестов на антигены, в результате которых выявлено 10 тысяч случаев инфицирования. Тестирование проходило в обязательном порядке в социальных учреждениях и на добровольной основе среди учителей.

Результат теста известен примерно через 20 минут. Положительный результат у людей с симптомами считается подтвержденной инфекцией, у людей без симптомов он должен быть подтвержден тестом ПЦР.

Источник: irozhlas.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия население
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