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В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Марина Коханкова 918 1
Во вторник, 15 декабря, в Чехии было зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с 11 ноября. Индекс по системе PES составляет 71 балл, что соответствует четвертому уровню риска.
В Чехии 15 декабря выявлено почти 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Чехии с момента начала эпидемии коронавирусом заразились 594 148 человек, из которых 9882 умерли. Во вторник было проведено 29 566 тестов, из них 26,68% оказались положительными.

Оценка риска по системе PES выросла на пять пунктов — до 71 — из-за увеличения доли положительных тестов.

Пятый, наивысший уровень риска сейчас в шести регионах республики, в Праге индекс составляет 56 баллов.
Самый высокий показатель в Злинском крае, где его значение составляет 81, в Оломоуцком крае — 78, на Высочине, в Краловеградецком и Моравскосилезском краях он достиг 76 баллов. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия статистика
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