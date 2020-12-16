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Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель

Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель

Марина Коханкова 887 1
Министр здравоохранения Ян Блатны и премьер-министр Андрей Бабиш посетили 16 декабря несколько больниц, чтобы узнать, насколько они готовы к вакцинации. На пресс-конференции Ян Блатны заверил, что проблем с вакцинацией не будет.
Минздрав Чехии: вакцинация начнется через 6-8 недель

В то время как в Германии центры плановой вакцинации против covid-19 должны начать работу уже на днях, а к лету 2021 году планируется сделать прививки 50 млн немцам, в Чешской Республике все еще отсутствует согласованная стратегия вакцинации. В результате правительство сталкивается с растущей критикой как со стороны оппозиции, так и со стороны экспертов. 

Планируется, что в рамках первого этапа прививки будут делать в больницах медицинскому персоналу и людям, которые находятся в группе риска. После этого помогать в массовой вакцинации будут врачи общей практики. Однако для этого потребуется вакцина, которую можно хранить в обычном холодильнике.
 
Вакцина от Pfizer и BioNTech, которая, по словам министра здравоохранения, может быть одобрена не ранее 29 декабря, должна храниться при температуре до -70 градусов. Вакцину следует вводить двумя дозами в течение трех-четырех недель. Первый этап вакцинации может начаться через шесть-восемь недель.  Ведомство ожидает, что уже в январе прививки вакциной Pfizer будут сделаны 135 тыс. жителям Чехии, а вакциной Astra-Zenec — еще 100 тыс. 

Министерство здравоохранения ожидает, что дополнительные дозы вакцин для 1 млн человек поступят в республику в первом квартале 2021 года. В то же время в больницах до сих пор нет подробных инструкций от государства о том, как проводить вакцинацию.

Другие страны Европейского cоюза уже подготовили подробные планы вакцинации.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
вакцинация коронавирус прививки Чехия Министерство здравоохранения врачи Больницы
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