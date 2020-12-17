16 декабря в Чехии выявлено 8235 новых случаев заражения Sars-CoV-2

В настоящее время с инфекцией борются 69 719 человек, в больницах находятся 4609 пациентов, сообщает Министерство здравоохранения Чехии. 595 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.
Оценка уровня риска по системе PES остается на уровне в 71 балл, что соответствует четвертому уровню. Хуже всего ситуация в Кромержиже, где количество инфицированных на 100 тысяч жителей за период еженедельного мониторинга достигло 527,8. Далее следуют Гавличков-Брод (519,4), Хрудим (492,2), Рыхнов-над-Кнежной (449,7), Злин (448,2) и Либерец (439).
Источник: novinky.cz