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Президент Чехии подписал закон о правилах вакцинации от коронавируса

Президент Чехии подписал закон о правилах вакцинации от коронавируса

Марина Коханкова 601 0
Вакцинация от коронавируса будет добровольной и бесплатной: расходы оплатят медицинские страховые компании. Соответствующий закон подписал сегодня президент Чехии Милош Земан.
Фото: Profimedia
Президент Чехии подписал закон о правилах вакцинации от коронавируса

Вакцины будут закуплены государством на основании договора с Евросоюзом, первая поставка ожидается через две недели. 

С 4 по 17 декабря было проведено почти 44 000 тестов на антиген к covid-19 среди учителей и общественности. Около 5% тестов дали положительный результат. 

Согласно системе PES, уровень риска сейчас составляет 76 баллов из 100, что соответствует пятой, наивысшей степени. При этом в стране с 18 декабря действует четвертый уровень. Экспертной группе Минздрава в ближайшее время предстоит решить, предложит ли министерство правительству переход на пятый уровень риска, учитывая высокие показатели заболеваемости. Об этом заявил министр здравоохранения Ян Блатны.

«Если ситуация ухудшится, возможно, придется перейти на уровень пять, но это будет зависеть не только от индекса, но и от нагрузки на больницы. В конце года методика оценки индекса риска будет скорректирована», — сказал министр.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
коронавирус вакцинация Чехия Министерство здравоохранения прививки президент законы
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