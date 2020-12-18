Владельцы отелей из Крконоше протестовали в Праге на снегоходах

Участники акции проехали с Летны в центр города, на мосту Йозефа Главки (Hlávkův most) их стала проверять полиция. Отельеры планируют перекрыть дорогу в центре чешской столицы. Пока они разъезжают по городу на аллегорической машине, на которой стоит муляж палача с надписью «У меня была пивная». Автомобиль движется по центру Праги.
Остальные участники акции направились в сторону Вацлавской площади. Около 18:00 протестующих на снегоходах видели на улице Politických vězňů. По информации Aktu.cz, одна из машин заблокировала выезд из гаражей Министерства промышленности и торговли, который расположен на этой улице.
Источник: novinky.cz