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Владельцы отелей из Крконоше протестовали в Праге на снегоходах

Владельцы отелей из Крконоше протестовали в Праге на снегоходах

Марина Коханкова 312 0
Недовольные владельцы горных отелей из Шпиндлерув-Млина вечером 18 декабря приехали в центр Праги на снегоходах в знак протеста против правительственных мер. С пятницы все рестораны и отели закрыты по решению правительства.
Фото: aktu.cz
Владельцы отелей из Крконоше протестовали в Праге на снегоходах

Участники акции проехали с Летны в центр города, на мосту Йозефа Главки (Hlávkův most) их стала проверять полиция. Отельеры планируют перекрыть дорогу в центре чешской столицы. Пока они разъезжают по городу на аллегорической машине, на которой стоит муляж палача с надписью «У меня была пивная». Автомобиль движется по центру Праги.

Остальные участники акции направились в сторону Вацлавской площади. Около 18:00 протестующих на снегоходах видели на улице Politických vězňů. По информации Aktu.cz, одна из машин заблокировала выезд из гаражей Министерства промышленности и торговли, который расположен на этой улице.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Прага Чехия протест гостиницы рестораны
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