Правительство примет решение о введении дополнительных ограничительных мер 23 декабря

В воскресенье, 20 декабря, в Чехии было выявлено 3364 новых случая заболевания коронавирусом, в общей сложности было проведено 10 715 тестов. Правительство обсудит возможное ужесточение противоэпидемических мер сегодня, однако окончательное решение будет принято 23 декабря, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

Оценка риска по противоэпидемической системе PES уже четвертый день составляет 76 баллов, что соответствует пятой степени риска. При этом в стране действует четвертый уровень риска. Политики и эксперты начнут обсуждать возможное ужесточение мер против коронавируса в понедельник, 21 декабря, но окончательное решение правительство, по словам Бабиша, примет только в среду, когда будет известно, согласятся ли депутаты продлить чрезвычайное положение в стране.

Источник: novinky.cz