Генпрокуратура РФ назвала нежелательной организацией «Пражский центр гражданского общества»

Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, говорится в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
По данным Radio Praha, Prague Civil Society Centre стал тридцатой по счету «нежелательной организацией» на территории России. В его создании принимала участие чешская гуманитарная организация «Человек в беде», которая также была включена Россией в список «нежелательных» в 2019 году.
Источник: Генпрокуратура РФ