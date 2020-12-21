Вакцина против covid-19 будет доступна для населения в феврале

До конца года в Чехию поступит 19 500 доз вакцины против covid-19. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди, находящиеся в домах для престарелых. Остальному населению вакцина будет доступна с февраля.

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«С февраля у широкой общественности будет возможность подавать заявки на вакцинацию», — сказал министр здравоохранения Чехии Ян Блатны. Он добавил, что даже в этом случае предпочтение будет отдаваться людям из групп риска, особенно пожилым.

Университетская больница в Брно планирует получить первые 5000 доз вакцины в воскресенье, 27 декабря, сообщила пресс-секретарь больницы Вероника Плаха. Примерно половина (2100 доз) будет предназначена для сотрудников этой больницы, остальное передадут в другие медицинские учреждения. Министр здравоохранения Ян Блатны также должен пройти вакцинацию в больнице.

Источник: seznamzpravy.cz