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Вакцина против covid-19 будет доступна для населения в феврале

Вакцина против covid-19 будет доступна для населения в феврале

Марина Коханкова 693 0
До конца года в Чехию поступит 19 500 доз вакцины против covid-19. Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди, находящиеся в домах для престарелых. Остальному населению вакцина будет доступна с февраля.
Фото: Profimedia
Вакцина против covid-19 будет доступна для населения в феврале

«С февраля у широкой общественности будет возможность подавать заявки на вакцинацию», — сказал министр здравоохранения Чехии Ян Блатны. Он добавил, что даже в этом случае предпочтение будет отдаваться людям из групп риска, особенно пожилым.

Университетская больница в Брно планирует получить первые 5000 доз вакцины в воскресенье, 27 декабря, сообщила пресс-секретарь больницы Вероника Плаха. Примерно половина (2100 доз) будет предназначена для сотрудников этой больницы, остальное передадут в другие медицинские учреждения. Министр здравоохранения Ян Блатны также должен пройти вакцинацию в больнице. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус вакцинация прививки Чехия Министерство здравоохранения
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