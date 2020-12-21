Противокороновирусные меры могут ужесточить с 25 декабря

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатны предложил осуществить переход на пятую ступень системы PES с 25 декабря. В этом случае закроются магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, и подавляющее большинство заведений сферы услуг.

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В случае перехода на пятую ступень системы PES в школу смогут ходить только ученики первых и вторых классов начальных школ (в то же время все учащиеся сейчас находятся на каникулах до начала января).

Правительство планирует принять окончательное решение об ужесточении противоэпидемических мер в среду, 23 декабря.

Оценка риска по противоэпидемической системе PES уже четвертый день составляет 76 баллов, что соответствует пятой степени риска. При этом в стране действует четвертый уровень риска.

Источник: novinky.cz