Минздрав Чехии: ужесточение ограничительных мер может произойти 27 декабря

«Нет никаких сомнений в том, что мы перейдем к пятой степени. Цифры в больницах показывают, что мы больше не можем оставлять ситуацию без изменений. Однако мы полагаем, что ужесточение мер произойдет с 27 декабря», — сказал Блатны. Сегодня депутаты чешского парламента рассматривают правительственный запрос о продлении чрезвычайного положения. По мнению правительства, ЧП должно действовать до 22 января.
Перенос срока ужесточения мер с 25 на 27 декабря позволит людям, прошедшим тестирование на антигены, встретиться с родственниками во время каникул, сообщил Блатны.
Источник: novinky.cz