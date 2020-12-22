Минздрав Чехии: ужесточение ограничительных мер может произойти 27 декабря

По словам министра здравоохранения Яна Блатны, в среду, 23 декабря, правительство примет решение о переходе на наивысший, пятый уровень в рамках противоэпидемической системы PES. Однако по-прежнему неясно, когда это произойдет. Хотя в понедельник министр заявил, что меры ужесточат с 25 декабря, во вторник в парламенте он назвал дату 27 декабря.

Фото: ČTK

«Нет никаких сомнений в том, что мы перейдем к пятой степени. Цифры в больницах показывают, что мы больше не можем оставлять ситуацию без изменений. Однако мы полагаем, что ужесточение мер произойдет с 27 декабря», — сказал Блатны. Сегодня депутаты чешского парламента рассматривают правительственный запрос о продлении чрезвычайного положения. По мнению правительства, ЧП должно действовать до 22 января.

Перенос срока ужесточения мер с 25 на 27 декабря позволит людям, прошедшим тестирование на антигены, встретиться с родственниками во время каникул, сообщил Блатны.

Источник: novinky.cz