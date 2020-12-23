Индекс по системе PES вырос до 81 балла

В среду утром индекс противоэпидемической системы PES в Чехии вырос с 76 до 81 балла, что соответствует наивысшему, пятому уровню риска. Из регионов высший уровень риска не распространяется только на Прагу.

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Основная причина роста индекса — увеличение доли положительных тестов на коронавирус в общем объеме. В Чехии 22 декабря было проведено 31900 тестов, из которых 34% были положительными.

Во вторник в Чешской Республике тесты выявили 10821 новый случай заболевания covid-19. В настоящее время заражены 89 тысяч человек, 4782 из них находятся в больницах. 10 664 инфицированных умерли.

Сегодня правительство примет решение о переходе на пятый уровень по противоэпидемической системе PES. Ранее министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что это произойдет 25 или 27 декабря. Чрезвычайное положение в стране продлено до 22 января.

Источник: seznamzpravy.cz