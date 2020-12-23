Индекс по системе PES вырос до 81 балла

Основная причина роста индекса — увеличение доли положительных тестов на коронавирус в общем объеме. В Чехии 22 декабря было проведено 31900 тестов, из которых 34% были положительными.
Во вторник в Чешской Республике тесты выявили 10821 новый случай заболевания covid-19. В настоящее время заражены 89 тысяч человек, 4782 из них находятся в больницах. 10 664 инфицированных умерли.
Сегодня правительство примет решение о переходе на пятый уровень по противоэпидемической системе PES. Ранее министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что это произойдет 25 или 27 декабря. Чрезвычайное положение в стране продлено до 22 января.
Источник: seznamzpravy.cz