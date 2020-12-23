В районе города Наход мужчины напечатали фальшивых купюр на 620 тысяч крон

По данным полиции, двое молодых людей в районе города Наход, используя домашнюю компьютерную технику, изготовили фальшивые купюры на общую сумму 620 тысяч крон. Банкноты номиналом 2000 крон они спрятали в сарае, а купюрами номиналом 1000 крон платили в магазине.

По сведениям криминалистов, 28-летний мужчина напечатал более 300 банкнот номиналом 2000 крон, которые он спрятал в сарае. Остальные фальшивые деньги он и его 22-летний сообщник тратили в магазинах, покупая сигареты и мобильные телефоны. Вскоре злоумышленники были задержаны полицией.

«Некоторые поддельные банкноты были вовремя изъяты торговцами, которым мужчины заплатили наличными за товар», — заявила пресс-секретарь полиции Магдалена Влчкова.

За подделку купюр суд может приговорить молодых людей к восьми годам лишения свободы.

Источник: novinky.cz