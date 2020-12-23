Экспедиция «Татра вокруг света 2» побывала в России

В год 75-летия окончания Второй мировой войны члены экспедиции сделали остановки у памятников павшим в боях за Родину воинам. Первой остановкой был Мамаев курган в Волгограде. Экспедиция также посетила Ржевский мемориал и Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге.
Экспедиция «Татра вокруг света 2» стартовала из Праги 22 февраля 2020 года. К настоящему моменту ее участники посетили 11 стран, осмотрели множество памятников, сняли более 458 часов учебных и развлекательных материалов.
В следующем году участники экспедиции планируют вновь посетить Россию.
Источник: Посольство РФ