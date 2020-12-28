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Новогодняя ночь будет морозной

Новогодняя ночь будет морозной

Александра Кириченко 1232 0
Новогодняя ночь будет самой холодной с 2017 года, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress. В горах и на средних высотах ожидается снег, ночью может быть до –10 °C.
Новогодняя ночь будет морозной

В понедельник, 28 декабря, погода будет ветреной, к вечеру с юго-запада придут осадки. На средней высоте и в горах ожидается снег, в низинах – дождь или дождь со снегом. В Крконошах и Есениках может выпасть 20 сантиметров снега.

Во вторник ожидается переменная облачность с периодическими осадками, особенно на востоке Чехии. Ночью будет от 0 до –4 °C, днем – от +2 до +6 °C.

В среду, 30 декабря, переменная облачность и периодические осадки сохранятся. Ночью будет от +2 до –2 °C, днем от +1 до +5 °C.

В четверг, 31 декабря, характер погоды c отдельными дождями и снегопадами сохранится. Утром будет от –1 до –5 °C, местами до –7 °C. Днем ожидается от 0 до +4 °C.

В новогоднюю ночь возможны морозы до –7 °C, местами до –10 °C. 1 января 2021 года ожидается от –1 до +3 °C, снега стоит ждать только на северо-востоке Чехии.

Источник: novinky.cz 

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